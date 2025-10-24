Суд обязал подрядчика вернуть Фонду капремонта Рязанской области 22,5 млн аванса

В апреле 2024 года региональный Фонд капремонта и ООО «Профессионалпроектгрупп» заключили договор на проведение капремонта в многоквартирных домах. Подрядчику перечислили аванс 22 миллиона 500 тысяч 147 рублей. Комиссия во время проверки установила, что организация нарушила сроки проведения капремонта в домах, а на некоторых объектах так и не начала выполнять работы. Фонд капремонта направил подрядчику уведомления о расторжении договора. Также потребовал вернуть неотработанный аванс. Суд удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области подал иск к ООО «Профессионалпроектгрупп» с требованием вернуть аванс в размере 22,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

В апреле 2024 года региональный Фонд капремонта и ООО «Профессионалпроектгрупп» заключили договор на проведение капремонта в многоквартирных домах. Подрядчику перечислили аванс 22 миллиона 500 тысяч 147 рублей.

Комиссия во время проверки установила, что организация нарушила сроки проведения капремонта в домах, а на некоторых объектах так и не начала выполнять работы.

Фонд капремонта направил подрядчику уведомления о расторжении договора. Также потребовал вернуть неотработанный аванс. Суд удовлетворил иск.

Решение не вступило в законную силу.