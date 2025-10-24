Рязань
Суд обязал подрядчика вернуть Фонду капремонта Рязанской области 22,5 млн аванса
