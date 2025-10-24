Стало известно, какой размер пособия по беременности установят в России в 2026 году

Сумма указана в проекте федерального бюджета на 2026 год и максимально составит 955 тысяч рублей.

Стало известно, какой размер пособия по беременности и родам установят в России в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

