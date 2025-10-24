Шестерым рязанцам-участникам СВО отказали в предоставлении выплат при ранении

