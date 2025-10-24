Рязанская область попала в список регионов, где размещено много «цифровых» вакансий

Наиболее востребованными ИТ-специальностями в сельском хозяйстве этом году стали: программист/разработчик (18%), системный администратор (13%), аналитик (13%), специалист технической поддержки (11%), руководитель проектов (9%), специалист по информационной безопасности (7%), дизайнер/художник, бизнес-аналитик, технический директор (СТО) и менеджер продукта (по 4%). В Рязанской области таким специалистам готовы платить в среднем 88 500 рублей.

Рязанская область попала в список регионов, где размещено много «цифровых» вакансий в сфере сельского хозяйства. Об этом пишет сервис hh.ru.

