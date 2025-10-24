Рязанцы пожаловались на грязь около строящейся школы в Дядькове

Рязанцы пожаловались на грязь около строящейся школы в Дядькове. Комментарии появились под постами губернатора Павла Малкова в телеграмме.

«Вся грязь лежит толстым слоем на дороге, не видно даже пешеходного перехода. Дети каждый день носят эту грязь в школу», — пишут местные жители.

Рязанцы надеются, что на проблему отреагируют.

Напомним, что на строительство нового корпуса школы в Дядькове потратят более миллиарда рублей.

Фото: из комментариев из телеграмма Павла Малкова