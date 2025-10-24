Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 27 октября

С 10:00 до 12:00 27 октября холодной воды не будет по адресам: улица Загородная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6 (МБДОУ Детский сад № 161), 8, 10, 12, 16, 18, 22 корпус 4, 22 корпус 5, 22 корпус 6, 22 корпус 7, 22 корпус 8; улица Полиграфистов, дом № 7; улица Попова (поселок Соколовка), дом № 55.