Рязанцам рассказали, как подготовить дачный участок к зиме

Россиянам рассказали, как подготовить дачный участок к зиме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор Илья Васецкий.

По словам эксперта, основным помощником в этом процессе является воздуходувка, которая быстро очищает территорию от листьев и мусора в труднодоступных местах.

Собранную листву следует складывать в прочные мешки из водоотталкивающего или сетчатого материала. После уборки все органические отходы можно поместить в компостные ящики для получения плодородного грунта к весне.

Регулярная уборка листьев помогает сохранить газон и предотвращает развитие грибков и плесени под снежным покровом.