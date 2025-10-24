Россиянам рассказали, что стоимость проезда в транспорте может вырасти

Стоимость общественного транспорта в стране может вырасти на 8%, сообщил экономист Никита Масленников, передает «Абзац». По его словам, в последние годы увеличение цен на услуги перевозчиков было незначительным, однако сейчас предприятиям необходимо оптимизировать свои расходы и доходы. Масленников отметил, что индексация цен на общественный транспорт должна находиться в диапазоне от 7,5% до 8%. Конкретный уровень индексации будет зависеть от реальной динамики цен, которую будут наблюдать до конца текущего года и в первом квартале следующего. Он также добавил, что индексация в будущем году, скорее всего, будет ниже текущего уровня, но все же выше запланированной индексации социальных пособий и пенсий.

Экономист подчеркнул, что в прошлом году индексация помогла решить часть накопившихся проблем с модернизацией общественного транспорта. При этом он указал на официальные прогнозы годовой инфляции на уровне 6,8%, которая может возрасти из-за повышенного ценового давления и роста НДС на 2%.