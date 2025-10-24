Россиянам назвали условия получения поддержки студенческих семей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о новых условиях получения государственной поддержки для студенческих семей. Об этом сообщает Pravda.Ru. Она отметила, что эта программа может стать постоянным элементом государственной политики по стимулированию рождаемости в России. По словам парламентария, право на получение выплат получат семьи, в которых оба супруга обучаются на очной форме обучения и не достигли 25 лет. Важно, чтобы у супругов был подтвержденный статус студентов и официально зарегистрированный брак, однако наличие одного учебного заведения для обоих не является обязательным.

«Программа начала действовать недавно, и оценивать ее влияние на рождаемость преждевременно. Итоги можно будет подвести не раньше середины 2026 года, когда появятся первые объективные данные», — добавила Бессараб.