Роскомнадзор заблокировал крупнейшую японскую базу данных MyAnimeList

Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList. По данным Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ, доступ ограничен 22 октября. При попытке выхода на сайт браузер выдает ошибку.

