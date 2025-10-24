Рязань
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую японскую базу данных MyAnimeList
При попытке выхода на сайт браузер выдает ошибку, сообщило агентство.