Прокуратура обязала рязанские УК погасить долги за энергоресурсы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что у двух организаций, осуществляющих управление общим имуществом многоквартирных домов, имеется задолженность за потребленные энергоресурсы в сумме 264 тысячи рублей.
По данному факту руководителям УК внесены представления.