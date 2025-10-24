Прокуратура обязала рязанские УК погасить долги за энергоресурсы

Установлено, что у двух организаций, осуществляющих управление общим имуществом многоквартирных домов, имеется задолженность за потребленные энергоресурсы в сумме 264 тысячи рублей. По данному факту руководителям УК внесены представления.