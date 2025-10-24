Появились подробности пожара в рязанском цехе, где пострадал мужчина

Появились подробности пожара в рязанском цехе, где пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда Рязанской области.

Инцидент произошел ночью 20 октября в цехе на Восточном промузле. Отмечается, что основной вид деятельности организации — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

«При выполнении работ по уборке гранул полистирола с помощью пылесоса у экструдера на линии, которая была аварийно остановлена по техническим причинам, произошли „хлопок и вспышка“ в зоне дозатора с последующим возгоранием», — рассказала руководитель инспекции Зоя Мирохина.

По ее словам, работник организации находился рядом и получил ожоги различной степени тяжести. Повреждения оцениваются как тяжелые.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что пострадал мужчина 1988 года рождения, его госпитализировали.