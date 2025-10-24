Павел Малков: Президент России наградил две рязанские семьи медалями ордена «Родительская слава»

Президент России наградил рязанские семьи медалями ордена «Родительская слава». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков 24 октября, сообщает сайт правительства региона.

«Поздравляю их с заслуженными наградами!», — подчеркнул Малков.

По словам главы региона, Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка. У каждого ребенка есть свое увлечение: музыка, рисование, программирование, спорт. Семья вместе ходит в бассейн, делает поделки и занимается рисованием. В семье Скопиных-Рудаковых четверо детей. Ребята занимаются плаванием, тхэквондо, футболом и гимнастикой. На тренировки детей водит глава семьи, Алексей. Его супруга, Ирина, работает хирургом. Несмотря на занятость, мама старается как можно больше времени проводить со своей семьей.