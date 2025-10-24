Рязань
Опубликован обновленный рейтинг рязанских управляющих компаний

На портале «Открытый регион 62» опубликован обновленный рейтинг управляющих компаний Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального АРБ.

В Рязанской области продолжается цифровая трансформация жилищно-коммунальной сферы. Одним из инструментов, повышающих прозрачность и качество управления многоквартирными домами, стал цифровой рейтинг управляющих организаций. Обновленные данные за III квартал 2025 года размещены на портале «Открытый регион 62».

Рейтинг формируется по 12 ключевым показателям эффективности. При расчете учитываются технические и правовые параметры, такие как наличие предписаний Государственной жилищной инспекции, качество их исполнения, отсутствие задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, а также уровень цифровизации работы: использование системы ГИС ЖКХ, онлайн-сервисов для проведения собраний собственников, взаимодействие с платформой обратной связи.

Важную роль играет и мнение жителей. 1-15 октября на портале проходило открытое голосование, во время которого пользователи могли оценить работу своих управляющих компаний. В рейтинг по Рязани вошли 96 управляющих организаций, обслуживающих 2 636 многоквартирных домов общей площадью около 14,5 млн кв. м.

В топ-10 компаний вошли «УК «Вишневые Сады», УК «СК-Эксплуатация», УО «Горожанин», «УК Городок-Сервис», «Жилсервис Рязань», «УК «Мервинский», «Уютресурс», УК «Фаворит», УК «Сервисный Центр ЖКХ», «Городская Роща — 1».

Подробности указаны на сайте https://ор62. рф/ratings/.