Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
12°
Вск, 26
ЦБ USD 81.27 -0.38 24/10
ЦБ EUR 94.39 -0.36 24/10
Нал. USD 81.80 / 81.50 24/10 12:40
Нал. EUR 95.57 / 96.79 24/10 12:40
На ГРПЗ посвятили в рабочие молодых сотрудников предприятия

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялась торжественная церемония «Посвящение в рабочие» молодежи, начавшей свой трудовой путь на предприятии. 15 юношей и девушек влились в 11 трудовых коллективов.

В мероприятии приняли участие руководство предприятия и подразделений, наставники, представители профсоюзной организации и Молодежного центра, а также почетные гости: начальник отдела профессионального образования министерства образования Рязанской области Мария Васильева и директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов.

Обращаясь к молодым кадрам, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов отметил, что Приборный завод — большое предприятие с богатой историей, которое в октябре отмечает свой 107-й день рождения, а люди, работающие на нем, — это мастера своего дела, самое ценное, что есть у завода. Он также дал напутствие молодым рабочим: «Учитесь у своих старших товарищей, не стесняйтесь задавать вопросы и не бойтесь сложных заданий. Добивайтесь поставленных целей, всегда настойчиво двигайтесь вперед. Мы в вас верим. В добрый путь!».

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось награждение победителей заводского конкурса «Лучший наставник молодежи». Ими стали Юрий Митькин, Александр Пименов и Лилия Кротенко.

В завершение церемонии молодые люди дали торжественную клятву беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться на благо предприятия и активно участвовать в заводской общественной жизни. Каждый из них получил памятную грамоту и подарок.