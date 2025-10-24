Минцифры: пятидневное отключение интернета в Рязани связано с мерой безопасности

Рязанцы пожаловались на отсутствие мобильного интернета в течение последних пяти дней. Комментарии появились под постами Павла Малкова в телеграмме. Минцифры региона ответили на недовольство и пояснили, что это связано с мерами безопасности. «Компетентные органы самостоятельно принимают решение о временном ограничении мобильного интернета исходя из оперативной обстановки», — уточнило ведомство.