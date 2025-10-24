Mash: до 900 тонн мазута может выплыть на четыре пляжа Анапы

По данным канала, черные лужи мазута уже заметили на Бугазской косе, в станице Благовещенская и посёлке Веселовка. В Анапу направили колонну спецтехники, спасатели возводят песчаные преграды, чтобы обезопасить пляжи от загрязнения, волонтеры вместе с местными выходят осматривать берега. По словам экологов, предварительно, в район акватории попало до 700 тонн нефтепродукта. По словам местных жителей, на прибрежье Анапы пока чисто. Но из-за течения 900 тонн нефти, которое идёт в сторону берегов Темрюка и Тамани, через пару суток накрыть может ещё и посёлок «Волна».

