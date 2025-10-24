Из Рязани выслали еще 9 иностранцев, нарушивших закон

Отмечается, что в число депортируемых вошли 7 граждан стран Средней Азии и Восточной Европы, которые освободились из исправительных колоний. Мигранты получили судимости за разбой, незаконный оборот наркотиков, повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Минюстом вынес решение о нежелательности их пребывания на территории РФ. Также принудительному выдворению подверглись 2 гражданина страны Среднеазиатского региона, уличенные полицейскими в нарушении правил въезда и пребывания в России. Оперативники и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Из Рязани выслали еще 9 иностранцев, нарушивших закон. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

