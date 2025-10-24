Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением в первой половине дня 24 октября, на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200 -700 м.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
