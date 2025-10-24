Более 10 улиц Рязани остались без света

Аварийное отключение электричества произошло на следующих улицах: Бирюзова; Станкозаводская; Ленпоселок; Интернациональная; Шабулина; Полевая; Садовая; Весенняя; Чапаева; Пирогова; Черновицкая, 22/46; Гоголя, 48. В РГРЭС заявили, что работы проведут до полного восстановления. Точное время включения электричества не называется.