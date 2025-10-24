Более 10 улиц Рязани остались без света
В Рязани на 12 улицах отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Аварийное отключение электричества произошло на следующих улицах:
- Бирюзова;
- Станкозаводская;
- Ленпоселок;
- Интернациональная;
- Шабулина;
- Полевая;
- Садовая;
- Весенняя;
- Чапаева;
- Пирогова;
- Черновицкая, 22/46;
- Гоголя, 48.
В РГРЭС заявили, что работы проведут до полного восстановления. Точное время включения электричества не называется.