Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
12°
Вск, 26
ЦБ USD 81.27 -0.38 24/10
ЦБ EUR 94.39 -0.36 24/10
Нал. USD 81.29 / 81.50 24/10 16:50
Нал. EUR 95.36 / 96.00 24/10 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 282
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 386
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 494
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Более 10 улиц Рязани остались без света
Аварийное отключение электричества произошло на следующих улицах: Бирюзова; Станкозаводская; Ленпоселок; Интернациональная; Шабулина; Полевая; Садовая; Весенняя; Чапаева; Пирогова; Черновицкая, 22/46; Гоголя, 48. В РГРЭС заявили, что работы проведут до полного восстановления. Точное время включения электричества не называется.

В Рязани на 12 улицах отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Аварийное отключение электричества произошло на следующих улицах:

  • Бирюзова;
  • Станкозаводская;
  • Ленпоселок;
  • Интернациональная;
  • Шабулина;
  • Полевая;
  • Садовая;
  • Весенняя;
  • Чапаева;
  • Пирогова;
  • Черновицкая, 22/46;
  • Гоголя, 48.

В РГРЭС заявили, что работы проведут до полного восстановления. Точное время включения электричества не называется.