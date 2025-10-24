89-летний композитор Раймонд Паулс попал в больницу

Композитор Раймонд Паулс, автор знаменитых произведений «Миллион алых роз» и «Вернисажа», был госпитализирован. Об этом пишет «Абзац». 89-летний музыкант сообщил о своем состоянии: «Я в больнице. Мне тяжело разговаривать, я не могу. У меня операция была. Точный диагноз назвать не могу, не разбираюсь в этом. Сейчас восстанавливаю силы». Ранее в октябре у Паулса были запланированы выступления в Латвии, однако они были отложены из-за ухудшившегося самочувствия композитора.

В прошлом году Паулс признался, что его здоровье оставляет желать лучшего, и выразил намерение завершить свою музыкальную карьеру в ближайшие пару лет из-за ухудшающегося зрения, которое мешает ему читать ноты.