89-летний композитор Раймонд Паулс попал в больницу
В прошлом году Паулс признался, что его здоровье оставляет желать лучшего, и выразил намерение завершить свою музыкальную карьеру в ближайшие пару лет из-за ухудшающегося зрения, которое мешает ему читать ноты.