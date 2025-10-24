28-летний рязанец хотел задушить знакомую из-за спора о воспитании детей

Рязань
По предварительной информации полиции, 25-летняя жительница Скопина приехала в гости к приятельнице и ее мужу. Знакомые выпили. В это время в квартире находились несовершеннолетние. Гостья решила научить хозяина дома общаться с детьми и дала несколько советов. Пьяному молодому человеку это не понравилось. Он потребовал, чтобы женщина прекратила ему указывать. Произошла ссора, во время которой злоумышленник пригрозил задушить гостью. Женщина скрылась и обратилась в полицию.

В Скопине 28-летний молодой человек хотел задушить знакомую. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, 25-летняя жительница Скопина приехала в гости к приятельнице и ее мужу. Знакомые выпили. В это время в квартире находились несовершеннолетние.

Гостья решила научить хозяина дома общаться с детьми и дала несколько советов. Пьяному молодому человеку это не понравилось. Он потребовал, чтобы женщина прекратила ему указывать.

Произошла ссора, во время которой злоумышленник пригрозил задушить гостью. Женщина скрылась и обратилась в полицию.

Мужчину задержали и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет лишения свободы.