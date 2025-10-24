12 жителей Белгорода и области ранены после атаки БПЛА

12 жителей Белгорода и области ранены после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По его словам, во время атаки на коммерческий объект в селе Стрелецкое пострадали шесть жителей: четверо мужчин и две женщины. Они доставлены в городскую больницу.

Шестеро жителей, в том числе один несовершеннолетний, пострадали после атаки остановки в Белгороде. 17-летний юноша с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляется в детскую областную клиническую больницу, сообщил Гладков.

Также на месте атак повреждены три легковых автомобиля. Кроме того, от еще одного удара загорелся частный дом.