Жительницу Рязанской осудили за работу на телефонных мошенников

Жительницу Рязанской осудили за работу на телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 25-летняя жительница Пронского района работала курьером телефонных мошенников, действовавших по схеме «ваш родственник попал в ДТП». За время своей работы она успела забрать у трех пенсионеров 750 тыс. рублей.

Суд назначил девушке наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.