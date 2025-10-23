Землю накроет магнитная буря длинной в неделю
Магнитная буря накроет Землю уже 24 октября и продлится неделю. Наиболее тяжелыми днями будут следующие среда и четверг. Метеозависимые могут ощущать головную боль и обострение хронических заболеваний, возможны проблемы со сном.
