Землю накроет магнитная буря длинной в неделю

Магнитная буря накроет Землю уже 24 октября и продлится неделю. Наиболее тяжелыми днями будут следующие среда и четверг. Метеозависимые могут ощущать головную боль и обострение хронических заболеваний, возможны проблемы со сном.