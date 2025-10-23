Зампредседателя правительства Рязанской области Юлию Швакову наградил президент
Юлии Шваковой присвоили почетное звание «Заслуженный экономист» за заслуги в области экономики и финансов, а также добросовестную работу.
Зампреда правительства Рязанской области Юлию Швакову наградили указом президента РФ. Информацию опубликовали в указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Фото взято из соцсетей