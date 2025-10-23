Рязань
Задержан руководитель Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников
Руководитель агентства был задержан в среду, 23 октября. По словам одного из собеседников, он был задержан после того как летом на него дал показания бывший заместитель главы АСВ Александр Попелюх.

Задержан руководитель Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Руководитель агентства был задержан в среду, 23 октября.

По словам одного из собеседников, он был задержан после того как летом на него дал показания бывший заместитель главы АСВ Александр Попелюх.

Сразу после задержания Мельников был доставлен в следственный отдел ФСБ для дачи показаний.

Фото: АСВ