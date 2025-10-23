ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины

За сутки российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 293 беспилотника.