ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины
За сутки российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 293 беспилотника.
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.
За сутки российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 293 беспилотника.