В Ставрополе у воинской части произошел взрыв. Об этом
Инцидент произошел вечером 22 октября около автобусной остановки в микрорайоне 204-й квартал. Рядом находится воинская часть.
Взрывчатка была заложена в детскую коляску, отметили источники «Ъ». Уточняется, что подозреваемого задержали.
По данным ТАСС, пострадала женщина, ее госпитализировали.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ответил Осторожно Media на вопрос о том, произошел ли в городе теракт, следующее: «До официального расследования не комментируем».
Фото: «Осторожно Media»