В Ставрополе у воинской части произошел взрыв. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел вечером 22 октября около автобусной остановки в микрорайоне 204-й квартал. Рядом находится воинская часть.

Взрывчатка была заложена в детскую коляску, отметили источники «Ъ». Уточняется, что подозреваемого задержали.

По данным ТАСС, пострадала женщина, ее госпитализировали.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ответил Осторожно Media на вопрос о том, произошел ли в городе теракт, следующее: «До официального расследования не комментируем».

Фото: «Осторожно Media»