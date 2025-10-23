В Рязанской области во время рейдов по автобусам зафиксировали 20 нарушений

В ходе рейдов по перевозке пассажиров выявлено 20 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов. Нарушители привлечены к ответственности. Напомним, рейды проводили 22 октября.

Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

