В Рязанской области в ночь на 24 октября ожидаются заморозки

В пятницу, 24 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1, +4°С, днём поднимется до +6, +11°С.