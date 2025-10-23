В Рязанской области в ночь на 24 октября ожидаются заморозки
В пятницу, 24 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1, +4°С, днём поднимется до +6, +11°С.
В Рязанской области в ночь на 24 октября ожидаются заморозки. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.
