В Рязанской области отремонтируют дорогу за полтора миллиарда рублей
Согласно документам, капремонт выполнят на участке, протяженность которого составляет 19,97 км. Ширина проезжей части — 7 метров. Подрядчику необходимо разработать проект, изучить исходные данные объекта, выполнить инженерные изыскания и сформировать отчеты. Документация должна включать в себя пояснительную записку, технологические и конструктивные решения, смету, план организации строительства и полос отвода. Работы завершат до 1 октября 2027 года.

На подготовку проектной документации и выполнение капитального ремонта участков дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Путятинском округе и Шиловском районе выделили 1 миллиард 448 миллионов 338 тысяч 933 рубля. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, капремонт выполнят на участке, протяженность которого составляет 19,97 км. Ширина проезжей части — 7 метров.

Подрядчику необходимо разработать проект, изучить исходные данные объекта, выполнить инженерные изыскания и сформировать отчеты. Документация должна включать в себя пояснительную записку, технологические и конструктивные решения, смету, план организации строительства и полос отвода.

Далее необходимо провести экспертизу проектной документации. После этого подрядчик приступит к выполнению капремонта.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Работы завершат до 1 октября 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сараевском районе выполнят капремонт дороги за 679 миллионов рублей.

Подрядчик проведет работы на участке трассы Сапожок — Сараи — Борец — Шацк.