В Рязани появился мурал, посвященный проблеме пропажи детей
Изображение посвящено проблеме пропавших детей и призывает рязанцев не оставаться равнодушными к чужой беде. Проект реализован добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в сотрудничестве с художником Вячеславом Прошиным.
