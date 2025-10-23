В Рязани появился мурал, посвященный проблеме пропажи детей

Изображение посвящено проблеме пропавших детей и призывает рязанцев не оставаться равнодушными к чужой беде. Проект реализован добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в сотрудничестве с художником Вячеславом Прошиным.