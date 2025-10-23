В Рязани отремонтируют ОКБ и откроют там новое восстановительное отделение

Согласно документам, в больнице необходимо выполнить перепланировку помещений, увеличить проемы, установить новые двери с доводчиками и замками, заменить окна, возвести дополнительные внутренние перегородки и оборудовать противопожарные блоки. Подрядчик также заменит полы, уложит линолеум, выполнит внутреннюю отделку стен и потолков, установит новые электрические щитки. Кроме того, нужно отремонтировать входную группу и обустроить откидной пандус для маломобильных групп населения, а также установить козырек и заменить ограждение крыльца. Покрытие пола необходимо выполнить из морозостойких и противоскользящих материалов.

На выполнение работ по капитальному ремонту Областной клинической больницы в Рязани выделили 22 миллиона 719 тысяч 217 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Работы проведут в здании стационара ОКБ на первом этаже в третьем блоке по адресу улица Интернациональная, дом 3а. Отмечается, что в ремонтируемых помещениях планируют открыть восстановительное отделение.

Заказчиком выступило ГБУ РО Областная клиническая больница".

Работы завершат до 21 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в здании ОКБ отремонтируют систему пожарной сигнализации за 44 миллиона рублей.