В России предложили увеличить выплаты за классное руководство
