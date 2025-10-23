В России предложили увеличить выплаты за классное руководство

В России предложили увеличить выплаты за классное руководство. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Анна Скрозникова, передало 23 октября ТАСС.

Отмечается, что в 2024 году увеличили ежемесячную выплату за классное руководство педагогам из населенных пунктов, где проживают до 100 тысяч человек. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.

При этом, как указала депутат, в населенных пунктах с численностью населения от 100 тысяч человек выплату учителям не увеличили. Она составляет пять тысяч рублей.

Скрозникова предложила повысить выплату до 7,1 тысяч рублей или установить единый размер в 10 тысяч рублей для всех педагогов вне зависимости от населенного пункта.

Соответствующий запрос направлен премьер-министру Михаилу Мишустину.