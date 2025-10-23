В России хотят обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними не только во время прогулок, но и в местах общего пользования многоквартирных домов (подъезды, дворы). Порядок уборки будет устанавливать местная власть. Закон также запрещает посещение магазинов, кафе и ресторанов с собаками (кроме собак-проводников) и вводит правила перевозки животных в общественном транспорте. Если примут, закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Депутаты Госдумы России разработали законопроект, который обязывает владельцев домашних животных убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев не только во время выгулов, но и в местах общего пользования многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законом, владельцы животных обязаны убирать за ними только во время прогулок. Новый законопроект вводит дополнительное требование — уборку в общественных зонах, таких как подъезды и дворы.

«Порядок уборки будет определен органами местного самоуправления», — уточняется в документе.

Кроме того, законопроект предлагает запретить посещение магазинов, кафе и ресторанов с собаками, за исключением собак-проводников. Также будут установлены правила перевозки домашних животных в общественном транспорте.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.