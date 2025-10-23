В России хотят обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Депутаты Госдумы России разработали законопроект, который обязывает владельцев домашних животных убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев не только во время выгулов, но и в местах общего пользования многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с законом, владельцы животных обязаны убирать за ними только во время прогулок. Новый законопроект вводит дополнительное требование — уборку в общественных зонах, таких как подъезды и дворы.
«Порядок уборки будет определен органами местного самоуправления», — уточняется в документе.
Кроме того, законопроект предлагает запретить посещение магазинов, кафе и ресторанов с собаками, за исключением собак-проводников. Также будут установлены правила перевозки домашних животных в общественном транспорте.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.