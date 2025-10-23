В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам о мерах профилактики ботулизма
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам о мерах профилактики ботулизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главная опасность — бактерия Clostridium botulinum, чей токсин может содержаться в консервах и вызывать тяжелое отравление.
Меры безопасности:
- тщательно мойте овощи/фрукты щеткой;
- стерилизуйте банки и крышки (не менее 30 минут);
- используйте достаточное количество уксуса и соли;
- всегда выбрасывайте вздутые банки;
- храните заготовки в прохладном месте;
- не покупайте консервированные продукты на рынках, местах стихийной торговли.