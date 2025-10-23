В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам о мерах профилактики ботулизма

Главная опасность — бактерия Clostridium botulinum, чей токсин может содержаться в консервах и вызывать тяжелое отравление. Меры безопасности: тщательно мойте овощи/фрукты щеткой; стерилизуйте банки и крышки (не менее 30 минут); используйте достаточное количество уксуса и соли; всегда выбрасывайте вздутые банки; храните заготовки в прохладном месте; не покупайте консервированные продукты на рынках, местах стихийной торговли.