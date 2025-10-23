Рязань
В ОКБ имени Семашко отработали приём пациента с подозрением на бубонную чуму
В ходе учений медики развернули инфекционный бокс и использовали средства защиты. Отмечается, что особое внимание уделялось соблюдению мер биологической безопасности и правильной организации маршрутизации пациента. «Учения подтвердили, что коллектив ОКБ им. Н. А. Семашко готов к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера и способен обеспечить безопасность пациентов и сотрудников на самом высоком уровне», — отметили в посте.

