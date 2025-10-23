Рязань
В Госдуме заявили об обязанности частных компаний поднять зарплаты в 2026 году
В следующем году российские коммерческие предприятия будут обязаны повысить заработную плату своим работникам, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает «Ридус». По ее словам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 27 093 рубля в месяц, что на почти 5 тысяч рублей больше, чем текущий уровень. Бессараб отметила, что это изменение коснется около 4,5 миллионов россиян, работающих на самых низкооплачиваемых должностях. Она также подчеркнула, что если работодатель повысит зарплату уборщику до нового уровня, ему придется поднять оплату труда и для остальных сотрудников. Депутат напомнила, что согласно Трудовому кодексу, индексация заработной платы является обязанностью работодателя.

