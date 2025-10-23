Рязань
В Госдуме будут обсуждать смягчение условий по НДС и УСН для малого бизнеса
В Госдуме продолжается подготовка ко второму чтению законопроекта, касающегося изменений в налоговых правилах, в рамках которого будут обсуждаться возможные послабления по НДС для малого бизнеса. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, передает «Абзац».

По словам Федорова, второе чтение предполагает активное обсуждение различных вариантов и мнений представителей разных секторов бизнеса. «Естественно, второе чтение — это всегда обсуждение, учет разных предложений, в том числе и критики, которая звучала по поводу этого закона», — отметил депутат.

Он также добавил, что в течение следующего месяца будут рассматриваться поправки, которые могут включать смягчающие меры. При этом не исключено, что в ходе обсуждений может измениться нижний порог по налогам, который сейчас установлен на уровне 10 миллионов рублей дохода. Основное внимание будет уделено особенностям налогообложения для различных категорий бизнеса.