В Госдуме будут обсуждать смягчение условий по НДС и УСН для малого бизнеса

В Госдуме продолжается подготовка ко второму чтению законопроекта о новых налоговых правилах с возможными послаблениями по НДС для малого бизнеса. Об этом сообщил Евгений Федоров, член комитета по бюджету и налогам. Второе чтение предполагает активное обсуждение разных вариантов и мнение представителей бизнеса, включая критику закона. В течение месяца будут рассмотрены поправки с возможными смягчениями, в том числе может измениться нижний порог дохода для налогообложения, сейчас установленный на уровне 10 млн рублей. Основное внимание уделят особенностям налогообложения различных категорий бизнеса.

В Госдуме продолжается подготовка ко второму чтению законопроекта, касающегося изменений в налоговых правилах, в рамках которого будут обсуждаться возможные послабления по НДС для малого бизнеса. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, передает «Абзац».

По словам Федорова, второе чтение предполагает активное обсуждение различных вариантов и мнений представителей разных секторов бизнеса. «Естественно, второе чтение — это всегда обсуждение, учет разных предложений, в том числе и критики, которая звучала по поводу этого закона», — отметил депутат.

Он также добавил, что в течение следующего месяца будут рассматриваться поправки, которые могут включать смягчающие меры. При этом не исключено, что в ходе обсуждений может измениться нижний порог по налогам, который сейчас установлен на уровне 10 миллионов рублей дохода. Основное внимание будет уделено особенностям налогообложения для различных категорий бизнеса.