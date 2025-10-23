В Челябинской области в результате взрыва на заводе погибли 10 человек

В Челябинской области в результате взрыва на заводе «Пластмасс» погибли 10 человек. Об этом пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Еще 5 работников находятся в тяжелом состоянии и получают лечение в местной больнице. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и поиску пропавших без вести.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Губернатор региона сообщил, что версия о возможном прилете украинского беспилотного летательного аппарата не подтвердилась.

Фото: Плохие новости 18+