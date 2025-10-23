Умер легендарный футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков

Виктор Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Спортсмен выступал в составе «Торпедо» с 1958 по 1972 год. Являлся рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей — 427. За сборную СССР в 1963—1964 годах провел 10 матчей, забил один гол. Стал финалистом Кубка Европы 1964 года. Виктор Шустиков удостоен звания заслуженного мастера спорта. Был чемпионом СССР (1960 год, 1965 год). Признан лучшим футболистом СССР (1963 год, 1964 год). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (1997 год).

Фото взято из Telegram-канала «ФК „Торпедо Москва“»