Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
Птн, 24
Сбт, 25
11°
ЦБ USD 81.27 -0.38 24/10
ЦБ EUR 94.39 -0.36 24/10
Нал. USD 82.25 / 82.00 23/10 18:50
Нал. EUR 95.40 / 96.59 23/10 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 167
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 334
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 402
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Умер легендарный футболист «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков
Виктор Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Спортсмен выступал в составе «Торпедо» с 1958 по 1972 год. Являлся рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей — 427. За сборную СССР в 1963—1964 годах провел 10 матчей, забил один гол. Стал финалистом Кубка Европы 1964 года. Виктор Шустиков удостоен звания заслуженного мастера спорта. Был чемпионом СССР (1960 год, 1965 год). Признан лучшим футболистом СССР (1963 год, 1964 год). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (1997 год).

Умер легендарный футболист ФК «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков. Об этом 23 октября сообщили в Telegram-канале футбольного клуба.

Виктор Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Спортсмен выступал в составе «Торпедо» с 1958 по 1972 год. Был рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей — 427.

За сборную СССР в 1963—1964 годах провел 10 матчей, забил один гол. Стал финалистом Кубка Европы 1964 года.

Виктор Шустиков удостоен звания заслуженного мастера спорта. Был чемпионом СССР (1960 год, 1965 год). Признан лучшим футболистом СССР (1963 год, 1964 год).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (1997 год).

Фото взято из Telegram-канала «ФК „Торпедо Москва“»