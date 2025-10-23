Татьяна Панфилова: «достойное состояние дворовых территорий — это важная часть комфортной городской среды»

В рамках депутатского контроля глава муниципального образования Татьяна Панфилова вместе с председателем комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД Ильей Шишкиным оценила благоустройство двора дома № 37, к. 2 по улице Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба Рязгордумы. Во дворе дома завершено асфальтирование территории, установка бордюрного камня, обустроены подходы к подъездам. Работы выполнены по графику и в полном объеме, предусмотренном проектом. Свое мнение во время встречи выразили и жители дома. По их оценке, сотрудники подрядной организации качественно выполнили работы по благоустройству двора. Завершаются работы по благоустройству двора дома № 7 по улице Пирогова, произведена укладка нового асфальтобетонного покрытия, установлены бордюры, в ближайшее время будут обустроены подходы к подъездам. Кроме того, во дворе появилась новая детская площадка. На ударопоглощающем покрытии размещены игровой комплекс, качели, скамейки и урны. Новая детская площадка установлена и во дворе дома № 57 по улице Октябрьской.

«Достойное состояние дворовых территорий — это важная часть комфортной городской среды. Самое главное, чтобы их благоустройство проводилось с учетом мнения жителей и под контролем депутатов», — отметила Татьяна Панфилова.

Также депутаты обсудили с жителями и представителем управляющей компании планы дальнейшего обустройства дворовой территории.