Суд обязал медучреждение выплатить рязанке компенсацию более 97 тысяч рублей

Установлено, что женщина, состоящая на диспансерном учете, нуждалась в обеспечении льготными лекарствами, но вынужденно приобретала их за свой счет. Железнодорожный районный суд удовлетворил заявленные требования на сумму более 97 тысяч рублей.

