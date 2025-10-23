Рязань
Суд обязал медучреждение выплатить рязанке компенсацию более 97 тысяч рублей
Суд обязал медучреждение выплатить рязанке компенсацию более 97 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура.

Установлено, что женщина, состоящая на диспансерном учете, нуждалась в обеспечении льготными лекарствами, но вынужденно приобретала их за свой счет.

Железнодорожный районный суд удовлетворил заявленные требования на сумму более 97 тысяч рублей.