Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
10 октября 14:15
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
26 сентября 17:57
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
25 сентября 16:12
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
23 сентября 11:16
С 09:00 до 15:30 24 октября холодной воды не будет по адресам: площадь 26 Бакинских Комиссаров, дома №№ 3, 2/12, 7, 9, 4 (МБДОУ Детский сад № 66), 6/21; улица Скоморошинская, дома №№ 10, 14, 14а, 15, 13/67, 15; улица Грибоедова, дома №№ 56, 58. С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: улица Весенняя, дом № 9 корпус 1; улица Высоковольтная, дома №№ 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 16 корпус 4, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3; улица Профессора Никулина, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 10, 3 (ГБУ РО ОКБ им. Н. А. Семашко).

Семь улиц в Рязани останутся без холодной воды 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:00 до 15:30 24 октября холодной воды не будет по адресам:

  • площадь 26 Бакинских Комиссаров, дома №№ 3, 2/12, 7, 9, 4 (МБДОУ Детский сад № 66), 6/21;
  • улица Скоморошинская, дома №№ 10, 14, 14а, 15, 13/67, 15;
  • улица Грибоедова, дома №№ 56, 58.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:

  • улица Весенняя, дом № 9 корпус 1;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 16 корпус 4, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3;
  • улица Профессора Никулина, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 10, 3 (ГБУ РО ОКБ им. Н. А. Семашко);
  • улица Чкалова, дома №№ 1, 1 корпус 3, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 4, 3.