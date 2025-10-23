С 1 марта 2026 года в России запустят единый регистр беременных

«Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это часть масштабной стратегии по улучшению демографической ситуации в стране.

