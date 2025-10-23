Рязанец обокрал дом 41-летнего мужчины

По предварительной информации полиции, 49-летний житель Пронского района на окраине Новомичуринска искал дом, где открыто окно. Злоумышленник забрался внутрь и украл углошлифовальную машинку, перфоратор и спиннинги с дорогостоящим снаряжением. Он хотел продать похищенное. Полицейские задержали мужчину. Ранее его судили за кражи. Возбуждено уголовное дело.