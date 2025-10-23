Рязанцы рассказали о массовом ДТП с фурами

Отмечается, что ДТП произошло 22 октября на трассе Скопин — Москва. Как сообщили очевидцы, столкнулись три фуры, на месте работали пожарные и скорая. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.