Рязанцев предупредили об уничтожении обломков БПЛА

«Сегодня на территории региона будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — отметили в посте. Рязанцам напомнили, что приближаться к обломкам нельзя. Отмечается, что нужно отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

Напомним, в ночь на 23 октября над Рязанской областью уничтожили 14 БПЛА. Из-за падения обломков на рязанском предприятии произошло возгорание.

В 11:05 на территории региона снова объявили угрозу атаки БПЛА.