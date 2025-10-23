Россиянам рассказали, стоит ли ожидать рост цен на мясо в ближайшее время

Оптовые цены на тушку бройлера в сентябре 2025 года выросли до 190 рублей за кг, что на 30% выше уровня прошлого года, сообщают «Ъ-Review» и Национальный союз птицеводов. Несмотря на увеличение производства, спрос на курицу вырос из-за подорожания свинины и говядины. Летом также значительно подорожала свинина, а говядина стабильно росла в цене: с начала года рост составил 8,5%, за год — 13,3%. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на говядину на 12-15% во втором полугодии из-за дефицита скота и дисбаланса мясного и молочного стад. В целом, до конца года ожидается сохранение текущих тенденций на рынке мяса птицы с устойчивым спросом и ростом цен на говядину.

После весеннего падения оптовые цены на тушку бройлера в сентябре 2025 года показали значительный рост. Об этом пишет « Ъ ».

По данным Национального союза птицеводов, к 21 сентября средняя оптовая цена бройлера достигла 190 рублей за килограмм, что на 30% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Летом также существенно подорожала свинина, а говядина стабильно росла в цене на протяжении всего года.

Несмотря на увеличение производства птицы на убой, высокий спрос на курицу со стороны потребителей и мясопереработчиков, вызванный подорожанием других видов мяса, способствовал росту цен. Производители птицы стремятся компенсировать весенние потери, но холодное лето не оправдало их ожиданий по повышению цен к шашлычному сезону.

В то же время, ситуация на рынке яиц выровнялась: оптовые цены на куриные яйца в августе составили 53,4 рубля за десяток, что на 27,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано с превышением предложения над спросом, что приводит к убыткам для производителей.

Эксперты прогнозируют, что до конца года ситуация на рынке мяса птицы существенно не изменится. Цены на говядину продолжают расти: с начала года они увеличились на 8,5%, а за год — на 13,3%. По прогнозам, во втором полугодии цены могут вырасти на 12-15%. Дефицит скота и дисбаланс между мясным и молочным стадом остаются ключевыми факторами, влияющими на ценообразование.